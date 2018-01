La fea caída que marcó el primer día del Rally Dakar 2018

ATUALIZAÇÃO DE ESTADO Joaquim Rodrigues Jr. sofreu hoje uma aparatosa queda no arranque da edição 40 do Rali Dakar, entre Lima e Pisco, acabando por ser evacuado para o hospital local. As primeiras informações sobre o estado do piloto português são positivas, estando sob observação médica. Mais informações brevemente. + info à imprensa: Tel.: +351 915 936 798 E-mail: press@conceitomedia.com

