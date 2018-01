Merlo y la opción de ir a Sporting Cristal: "Me gustaría emprender un nuevo proyecto fuera de Chile"

La llegada del técnico chileno Mario Salas al Sporting Cristal de Perú hizo que varios nombres del fútbol nacional comenzarán a sonar para reforzar a su nuevo elenco. Tanto Carlos Espinosa como Omar Merlo, habrían sido tentados por el Comandante para ir a Lima y aunque el volante dice que no existen ofertas concretas, el defensor se refirió a la opción.

En conversación con el sitio de internet peruano Depor, el zaguero argentino-chileno manifestó sus ganas de dejar el fútbol chileno después de siete años, además de dejar Talcahuano donde milita desde el 2012, y con quienes consiguió un título de Primera División ese mismo año.

"Me gustaría emprender un nuevo proyecto fuera de Chile, pero apenas estoy iniciando la negociación con Cristal. Conozco al ‘profe’ Salas y eso sería un ventaja. Pero no puedo decir más que eso", manifestó Merlo al citado medio.

"No acostumbro hablar de avances mientras no haya algo concreto. Todo es posible, hay que esperar", agregó el ex River Plate.

Merlo arribó a Chile para fichar por Unión San Felipe en 2011, y luego de infructuosos pasos por Colón, los Millonarios y Platense de Argentina. En 2012 marcó el gol de penal que le dio el título a su equipo ante Unión Española.