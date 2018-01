Increíble pero cierto: Arquero se ganó un año de pizzas gratis por dejar su arco en cero en la FA Cup

Un premio que ya se quisiera ganar cualquier amante y fanático de las pizzas. Al menos eso le pasó al arquero Chris Nela de Fleetwood Town, equipo de la Tercera División de Inglaterra, quien fue premiado con un año de pizza gratis por dejar su arco en cero.

La "premiación" se produjo luego que su equipo igualara 0-0 ante Leicester City por la tercera ronda de la FA Cup. El campeón de la Premier League 2015-2016 no pudo batir a su rival de la 3ª división por lo que obligó a un partido de desempate.

La cadena "Papa John's", auspiciador del equipo de la League One, le propuso al portero el desafío que por cada 7.5 minutos sin recibir goles ganaba un mes de pizzas gratis, y como el encuentro terminó sin goles, entonces se le entregó un total de 12 pizzas gratis.



"El entrenador no estará contento con el premio, pero yo estoy encantado", sostuvo el portero de Fleetwood Town con una sonrisa de oreja a oreja.

We’ve teamed up to sponsor @FTFC this weekend for their match against @LCFC! Have you got a friend that thinks they could take on Chris Neal? pic.twitter.com/GenQYioQXD

— Papa John's UK (@PapaJohnsUK) January 5, 2018