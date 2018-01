Ignacio Casale le dio sabor chileno a Pisco y se quedó con la segunda etapa del Dakar

Gonzalo Pérez Amar, enviado especial a Pisco

Ignacio Casale sigue demostrando sus condiciones en el Rally Dakar 2018 y se quedó con la segunda etapa de la carrera. Luego de vencer en la corta primera especial, que comprendió un recorrido de 31 kilómetros por la ciudad de Pisco, el Perro repitió su buena actuación en un nuevo día de carrera en la localidad de la costa peruana y se volvió a quedar con el triunfo.

La segunda etapa de la carrera prometía dar inicio al “verdadero Dakar” y no decepcionó. En medio de las dunas peruanas y con la exigencia de no cometer errores en la navegación para no perder valiosos minutos, Ignacio Casale salió a realizar su trabajo y por segunda etapa consecutiva no falló.

En una dura lucha con Sergei Kariakin, el actual campeón de la categoría, fue el Perro quien se impuso para ganar la segunda etapa con un tiempo de 3 horas, 52 minutos y 45 segundos, imponiéndose por sólo 43 segundos al ruso. El podio, en tanto, fue completado por el argentino Gastón González.

Tal como la segunda etapa, la tabla general también la lidera Ignacio Casale, a sólo un minuto y 43 minutos de su más cercano competidor, Kariakin. En la tercera ubicación aparece el trasandino Pablo Copetti, a más de once minutos.

Ahora, luego de ganar las dos primeras etapas del Dakar 2018, Ignacio Casale buscará seguir su senda victoriosa en la tercera especial, que comprenderá un trayecto desde Pisco a San Juan de Marcona con una distancia de 296 kilómetros.