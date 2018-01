Rally Dakar 2018: Pablo Quintanilla sufre en la segunda etapa

Pablo Quintanilla no lo pasó bien en la segunda etapa del Dakar. Tras una primera especial de sólo 31 kilómetros, el verdadero inicio de la competencia le jugó una mala pasada a Quintafondo y la razón principal fueron los dolores estomacales que lo afectaron desde que se levantó para enfrentar el recorrido por las dunas de Pisco.

Con un tramo de 273 kilómetros a pura arena y navegación, donde la concentración era clave, los problemas de salud no le permitieron al sanantonino realizar su mejor carrera y tuvo que luchar para llegar en el sexto lugar de la etapa.

Pese a que comenzó bien y peleó la punta con el piloto de Yamaha, el francés Adrien van Beveren, los dolores no pararon y le terminaron afectando más de la cuenta.

La caída de Quintanilla fue aprovechada por el español Joan Barreda Bort, quien arremetió sobre el final para quedarse con la segunda especial del Dakar, tras cruzar la meta con un tiempo de dos horas, 56 minutos y 44 segundos. Van Beveren, en tanto, pudo dar pelea y arribó segundo en el día.

"Me levanté con dolor de estómago, pensé que se pasaría antes de largar, pero fue aumentando en carrera. No pude comer nada, la primera parte de la etapa la hice con puro líquido y proteínas, después me faltó energía y tuve que bajar el ritmo. Son cosas que pasan, ahora he descansado y ya me siento mejor”, explicó Quintanilla tras terminar la especial.

"Varios en el equipo tuvieron síntomas virales en los últimos días y ahora me tocó a mí. Me revisó el médico (el mexicano Jaime Figueroa), tomé pastillas y después de una siesta, fui mejorando. En estas condiciones, era importante pasar el día, no equivocarme y llegar cerca de los que iban rápido", agregó.

Con estos problemas, el nacional no pudo mantener el top tres en el que se ubicó en la tabla general tras la primera especial y quedó quinto, a más de cinco minutos del líder, Barreda Bort.

Tabla: Clasificación general motos

1) Joan Barreda Bort (ESP) – 03H 18’ 36’’

2) Adrien van Beveren (FRA) – A 00H 02’ 30’

5) Pablo Quintanilla (CHI) – A 00H 05’ 44’’