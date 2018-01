Álvarez y la era San José en la UC: "El trabajo que yo tengo que hacer es que el equipo respete al DT"

Sólo cuatro meses separan las fechas de nacimiento del nuevo entrenador de Universidad Católica Beñat San José y el capitán del plantel cruzado Cristián Álvarez. Una situación poco común en el fútbol y que le impone aún mayor responsabilidad al rol que el Huaso juega en el camarín de la Franja, según lo asumió el propio jugador.

En su primera conferencia de prensa del 2018, Álvarez -quien el próximo 19 de enero cumplirá 38 años-, se refirió a la similitud de edad que tiene con el DT vasco, quien el próximo 29 de septiembre cumplirá 39.

"No me había tocado nunca un técnico tan joven, no sé si yo me estoy poniendo muy viejo o el está muy joven, pero si sigo jugando al fútbol me voy a seguir topando con técnicos de mi edad", partió bromeando el referente de la UC.

Más allá de ello, el veterano defensa sostuvo que "está bien, lo encuentro bueno, va a haber una buena relación, somos de épocas parecidas, entonces estoy seguro que habrá mucha más comunicación y buena onda. Creo que el respeto va a pasar por por cómo él se impone como líder, pero lo que veo hasta el momento es que en eso no hay problema".

Beñat San José vivió el domingo 7 de enero su primera práctica al mando del plantel de la UC / Foto: Photosport

Sobre su condición de líder y el nexo que aquello juega con la similitud de edad que hay con el DT, el ex River Plate manifestó que "habrá ahí harto trabajo de mi parte. El trabajo que yo tengo que hacer es que el equipo respete al técnico, pero también el técnico tiene muy clara su posición como líder y cabeza de este grupo. Yo si bien puedo ayudar, es Beñat es el que se está imponiendo, en estos dos días lo ha dejado más que claro".

Al realizar una valoración general de San José y su llegada a Católica, el histórico franjeado comentó que "es un técnico muy joven y con muchas ganas de triunfar, de hacerse un nombre en Chile. Aunque ya tiene experiencia en nuestro fútbol, ahora llega a Católica obligado a ganar, obligado a salir campeón y le seduce mucho este desafío. Tiene muchas ganas de triunfar y hacerse un nombre en Universidad Católica".

En materia de refuerzos, Álvarez hizo un llamado: "Que no se demore tanto, pero también no hay que apurarse y después equivocarse. Hay que estar con calma, pero es una decisión netamente de la dirigencia, no sé en qué proceso van, no sé a quién están eligiendo, no sé siquiera en qué puestos están buscando. Es una decisión netamente de cuerpo técnico y dirigentes. Esperemos que sea lo más pronto posible, pero con calma".