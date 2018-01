Berizzo culpa a la ANFP tras su fallido retorno a la Roja: "Estaba disponible y dispuesto"

Debido a los movimientos que ha realizado la ANFP durante la última semana, todo hace pensar que el próximo técnico de la Roja será Reinaldo Rueda. Pero en paralelo, en Quilín también se comunicaron con Eduardo Berizzo, quien revela que en la primera conversación con Arturo Salah, éste le informó su deseo por ser el reemplazante de Juan Antonio Pizzi en la selección nacional.

"La conversación tuvo lugar entre Navidad y Año Nuevo. Me llamó Andrés Fazio y hablamos. Me preguntó si estaba disponible para agarrar la Roja. Le contesté que no sólo estaba disponible, sino que también dispuesto. Y en un momento dado, me dijo: '¿te puedo pasar al presidente?'. 'Por supuesto', respondí. Entonces charlé con Salah", dijo Berizzo.

En esa línea, el Toto agregó que "le comenté que estaba dispuesto a hablar y que si querían, me acercaba a Santiago para hacerlo personalmente. Pero me respondió que no hacía falta. Que ya me avisarían. Y no supe más. No me dijeron nada de Rueda".



Además, el ex técnico del Sevilla mostró su sorpresa por la casi cerrada contratación de Rueda, debido a que en ningún momento los dirigentes de la ANFP le informaron que estaban negociando con otros técnicos.

"No va con mis principios eso de ofrecerme o entrometerme. Tampoco sabía que ya tenían acordado nada con Rueda. De hecho, durante la conversación, no me lo dijeron", sostuvo a La Tercera.

Para finalizar, Berizzo apuntó que él jamás dio el primer paso en esta "mini" negociación, tras su salida. "Me limité a responder a una pregunta concreta sobre mi disponibilidad. Fue la ANFP quien me llamó y me preguntó", cerró Berizzo.