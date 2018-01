Don Elías y la elección de Rueda: "Para mí lo ideal sería un Fernando Riera, pero no lo hay en este momento"

Desde su rol de figura de mayor altura del fútbol chileno, Elías Figueroa entrega su diagnóstico sobre la elección del colombiano Reinaldo Rueda para el cargo de director técnico de la Roja por parte del directorio de la ANFP, encabezado por Arturo Salah. En su estilo, quien fuera el mejor jugador de América en tres ocasiones entrega parabienes al nuevo seleccionador, pero también aprovecha de dejar un claro recado al gremio de entrenadores nacionales.

Habitual defensor de lo chileno, Don Elías no oculta que hubiese preferido un estratega criollo para el cargo que quedó vacante después del éxodo de Juan Antonio Pizzi, pero asume que hoy en día no existe un Fernando Riera que sea capaz de tomar el timón de la Selección. Ese análisis le permite ir más allá y dejar interrogantes para los técnicos nacional. Más allá de ello, confía en el trabajo que pueda hacer Rueda.

¿Le gusta Reinaldo Rueda para el cargo de DT de la Selección?

Reinaldo ha dejado en claro en otros lugares que es capaz y, además, cuenta con un grupo de jugadores muy bueno, eso también es muy importante.

¿Qué tan difícil cree que le será a Rueda tomar la Selección después de no haber clasificado a Rusia?

A veces es mejor tomar un equipo en estas condiciones que totalmente arriba y ganando. Si tomas a un campeón del mundo, es difícil poder superar lo ya hecho. En cambio, cuando estás abajo, sólo puedes subir y mejorar todo. En este caso, Rueda tiene una muy buena generación de jugadores y él tiene la experiencia suficiente para hacerlos rendir a todos.

En cuanto a estilo de juego, ¿le parece el DT indicado para el actual grupo de jugadores?

Yo creo que también tiene que saber adaptarse a lo que es el fútbol chileno, no siempre se puede jugar de la forma que quieres. No puedes jugar a la uruguaya o a la inglesa si no los tienes jugadores para eso. Yo creo que Chile tiene su fútbol, pero también las figuras que tiene este plantel se pueden adaptar perfectamente al “estilo Rueda”.

¿Y el manejo del grupo? Chile tiene un camarín difícil…

Siempre es difícil, pero tiene que haber un respeto hacia el técnico y ahí imagino que debe haber un líder dentro de la Selección, que tendrá que aconsejar a sus compañeros de que hay que tener un respeto por defender no sólo la imagen de ellos como futbolistas, sino que la de todo un país.

Otra tarea de Rueda será el famoso recambio. ¿Cómo lo puede llevar a cabo?

Supervisando a los que trabajan abajo, teniendo charlas con la gente que trabaja en las divisiones inferiores, dando a entender bien lo que él quiere, la forma en que él quiere que se juegue, porque de repente un técnico de abajo juega de una forma y después el futbolista sube a la adulta y se está jugando de otra manera, lo que puede provocar que el muchacho quede descolocado.

Usted siempre ha defendido a los actores chilenos en el fútbol. ¿Qué le parece que en esta ocasión fuera un extranjero el elegido?

Yo creo que la ANFP estudió bien a los que están en Chile y a los que están afuera, y por algo se decidió por Rueda. Creo que esto también sirve para que los técnicos chilenos comiencen a trabajar más y demuestren por qué algunos están dirigiendo en Primera, eso es sumamente importante. Si la ANFP tomó esta decisión es por algo, es porque confía en Rueda y yo espero que le vaya bien.

¿Hubiese sido ideal un técnico chileno?

Para mí sería lo ideal un Fernando Riera, pero no lo hay en este momento. Creo que para que eso suceda, depende más de los propios técnicos chilenos, que trabajen, que sepan bien todo lo que pasa. Hay muy buenos técnicos chilenos, yo creo que depende de ellos y de quienes están al frente del colegio.

¿No hay técnicos chilenos a la altura de la Selección?

Los hay, siempre, pero ésta es una alerta para todos los técnicos chilenos, para decir “¿qué pasa?”, “¿por qué no estamos?”. Hay algunos técnicos chilenos que están fuera del país trabajando bastante bien y muy bien cotizados, pero a lo mejor a ellos no les conviene venir a Chile.

¿Por qué tanto a nivel de Selección como de clubes ha habido mayor presencia de técnicos extranjeros que chilenos en los últimos años?

Yo creo que es una pregunta que deben hacerse los propios técnicos chilenos, deben buscar el motivo de por qué se ha dado así. Eso es lo principal, que los técnicos chilenos se pregunten cuáles son los motivos de lo que está sucediendo. Siempre ha habido técnicos de afuera que son muy buenos, pero ¿por qué tantos hoy y sobre todo en los equipos principales?

Más allá de todo lo dicho, ¿cómo ve el futuro a mediano plazo de la Selección?

Yo lo veo bien. Arturo Salah fue jugador y pasó por todos los ámbitos del fútbol, o sea, conoce bastante bien el rubro desde la condición de jugador para arriba, por lo tanto, sabe lo que está haciendo y tiene buena compañía con algunos dirigentes. Ojalá el futuro de Chile sea grande, bonito, pero también hay que poner mucho ojo en mejorar el campeonato nacional, porque eso es muy importante.