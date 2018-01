Ignacio Casale empieza su propio Dakar: "No me interesa el resto, nunca miro para atrás"

Por Gonzalo Pérez Amar, enviado a especial a San Juan de Marcona

Ignacio Casale no está teniendo rivales en el Dakar 2018 y tras ganar las tres primeras etapas de la carrera, ya le lleva casi media hora de ventaja a su más cercano perseguidor, el ruso Sergei Kariakin, actual campeón de la categoría.

Imponiendo sus términos y aprovechando una impecable navegación, el Perro ha dominado el inicio de la carrera y sueña con ganar por segunda vez la categoría de cuadriciclos, repitiendo la hazaña que consiguió en 2014 al subirse en el primer lugar al podio de Valparaíso.

Pese a la larga ventaja que tiene con respecto a sus rivales, ahora empezará otro Dakar para Ignacio Casale. El que deberá correr contra sí mismo. Sabiendo la diferencia que tiene, el piloto nacional ahora se puede preocupar de no cometer errores ni tener fallos mecánicos para volver a alzarse con el título.

Pero la labor no es fácil y para eso debe mantener el ritmo de carrera en las próximas etapas. Casale irradia confianza y ahora empezará su propio Dakar, el de correr consigo mismo y superar la ansiedad de conseguir el título.

“Desde que partí este año la idea era nunca mirar atrás, hacer mi propia carrera, navegar a mi ritmo, sé que soy un piloto rápido. Entrené mucho la navegación, hice más de quince mil kilómetros entrenando, y eso me permite ir muy fuerte y leyendo la hoja sin tener problemas. Ahí está el error de muchos pilotos, porque el año pasado yo cometí errores que me costaron media hora cada día y quizá me costaron el primer lugar”, dice un confiado y tranquilo Ignacio Casale.

“Me siento muy completo, muy rápido, pero en el Dakar en cualquier minuto puede cambiar las cosas. Hay que ir con mucho ojo, teniendo respeto, porque esto está recién partiendo y el Dakar es muy traicionero. Estoy mucho más completo arriba del quad y siento que tengo el mejor quad de mi carrera deportiva, eso me hace ir muy seguro, haciendo mi propia carrera, no me interesa el resto, nunca miro atrás y sólo correré a mi ritmo”, concluyó.