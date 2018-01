Leyenda del Arsenal se aburrió de Alexis: "Esta forzando su salida, hay mal olor en el club"

Una de las leyendas de Arsenal, Martin Keown, simplemente se aburrió del mal momento del club y apuntó a Alexis Sánchez como uno de los responsables de este presente, ya que no tiene interés en seguir en la institución.

Tras la derrota y eliminación en la FA Cup ante el Nottingham Forest de la Segunda División, el actual momento de los Gunners se agudizó y pese a ello, Wenger utilizó un cuadro alternativo.

Keown fue claro al sentenciar que "Sánchez parece estar forzando su salida del club. No me gusta nada esto, hay un mal olor en el club y Arsene Wenger nunca había estado en una situación más difícil que esta".

El ex zaguero culpó a Wenger de este momento: "Trata de que los jugadores firmen por dos años y medio, es una conversación que nunca ha terminado y me pregunto, ¿qué pretende haciendo eso?, ¿nos van a asegurar el paso a la Champions? No lo creo".

"Estamos a cinco puntos del Liverpool que parece que están mejorando todo el tiempo. No veo al Arsenal llegar a la Champions y además está Tottenham que podría tener dificultades para meterse. Ganar la Europa League podría ser la única forma de llegar allí y eso se ve muy complicado", sentenció.