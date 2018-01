La increíble confesión de Mauricio Isla: "Cuatro o cinco veces me quise retirar"

El seleccionado chileno Mauricio Isla confesó una increíble situación que vivió cuando estaba comenzando su carrera como jugador, y en entrevista al sitio web de su actual club, Fenerbahce, reveló que quiso dejar la actividad en más de una oportunidad.

"Me tocó vivir toda mi vida con mi mamá y mi abuela y fueron los pilares. No te miento: cuatro o cinco veces me quise retirar, no jugar más al fútbol, no viajar más. Tenía que viajar tres horas para entrenar. Y en la mañana ir a la escuela. Así que siempre he dicho que mi mamá y mi abuela son pilares de mi vida por siempre soportarme y cuidarme mucho", confesó Isla al sitio web del club.

"Lo más importante es la familia para poder llegar lejos. Siempre hay que tener una persona que te guíe y te ayude. A mí lo único que me pedían era estar bien en la escuela, ser una persona justa y trabajar por mi sueño de ser futbolista sin dejar de lado la escuela y los valores", añadió.

El Huaso repasó sus inicios en el fútbol y aseguró que el ex entrenador de la sub 20 José Sulantay, fue clave para el desarrollo de su carrera.

"Tuve un poco de suerte. Me acuerdo de esa época (2007) donde teníamos que ir a jugar el Sudamericano y el Mundial Sub 20. Y todos mis compañeros jugaban en Primera División, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel… Yo era el único que no participaba en el primer equipo", sostuvo.

"Jugaba en la sub 19 (de Universidad Católica) y me tocó justo un entrenador (José Sulantay) que estaba enamorado de mí. Me dio la confianza de jugar, me dijo que no había ningún problema de que yo no jugara en el primer equipo y así se dio. Me llevó al Sudamericano y al Mundial y ahí fue cuando Udinese me mira y me lleva a Italia", finalizó.