Andy Murray es operado de la cadera y no jugará hasta junio

El tenista escocés Andy Murray se ha sometido a una cirugía de cadera en Melbourne (Australia), lo que lo dejará fuera de acción durante la primera parte del 2018. El jugador espera volver a jugar en la temporada de pasto, que comienza después de Roland Garros en junio.

"Hoy me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital st. Vincent en Melbourne. Me gustaría dar las gracias al Dr. John O'Donnell y a todo el personal por cuidarme. Espero volver a la competición en la temporada de hierba. Gracias a todo el mundo por todos los buenos deseos y el apoyo en los últimos días. Voy a volver de esto", dijo Murray.

"El plan es volver para la gira de pasto. Potencialmente incluso antes. Pero lo que tengo seguro es que no voy a apurar nada", según explica el diario inglés The Times.

En esa línea, Murray descartó el retiro y aseguró que "mi historia con el tenis aún no ha terminado. El resto de mi cuerpo se siente fantástico. Y esto es lo que necesitaba para volver a sentirme completo. Mi objetivo es que mi hija me vea jugar".

"En el último Wimbledon no me podía mover y llegué a cuartos. Si puedo recuperar el 95% de mi nivel, entonces eso bastará para competir en el máximo nivel", expresó.

Murray no juega de forma oficial desde que fuera eliminado en cuartos de final de Wimbledon por el estadounidense Sam Querrey. Luego intentó volver en la exhibición de Abu Dhabi hace una semana, pero su cuerpo no resistió.