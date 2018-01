Periodista colombiano de ESPN recibe insultos tras avisar de "ambiente hostil" que le espera a Rueda en Chile

El periodista colombiano de ESPN, Andrés Marocco, provocó una polémica en Twitter tras comentar la inminente llegada de Reinaldo Rueda a la banca de la Selección chilena.

El profesional lanzó una serie de mensajes en esta red social donde asegura que en nuestro país hay un "ambiente hostil" contra los colombianos, lo que provocó una serie de respuestas en su contra.

"Con el debido respeto que me merece Reinaldo Rueda, quisiera opinar sobre su inminente llegada a la selección chilena. No va ser fácil, es un gran reto para él. Los chilenos últimamente han creado un ambiente muy hostil contra los colombianos. En lo deportivo se siente mucho más", dijo Marocco en primer término.

Luego, aseguró que "la prensa chilena y la hinchada en su mayoría es bastante difícil de satisfacer. No va a ser fácil complacerlos. Me resulta bastante irónico que sea un colombiano el nuevo técnico de la roja. Pensé que Rueda iba a durar 6 meses mas en Brasil. Llega en un momento coyuntural además".

Asimismo, consideró que "esta decisión le cierra la puerta inmediata de su regreso a la selección Colombia. Pekerman está cansado y se le nota. No creo que se quede después del Mundial. Rueda ante las obligaciones de Osorio era el principal candidato. Suerte en Chile profe, no va a ser fácil lo repito".

Tras eso, los hinchas nacionales se lanzaron con todo contra Marocco, a lo que respondió que "un tweet acerca de la hostilidad chilena hacia los colombianos últimamente y se vinieron los insultos en fila, no cambian".

Con el debido respeto que me merece Reinaldo Rueda, quisiera opinar sobre su inminente llegada a la selección chilena. No va ser fácil, es un gran reto para él. Los chilenos últimamente han creado un ambiente muy hostil contra los colombianos. En lo deportivo se siente mucho mas.

La prensa chilena y la hinchada en su mayoría es bastante difícil de satisfacer. No va a ser fácil complacerlos. Me resulta bastante irónico que sea un colombiano el nuevo técnico de la roja. Pensé que Rueda iba a durar 6 meses mas en Brasil. Llega en un momento coyuntural además

Esta decisión le cierra la puerta inmediata de su regreso a la selección Colombia. Pekerman está cansado y se le nota. No creo que se quede después del mundial. Rueda ante las obligaciones de Osorio era el principal candidato. Suerte en Chile profe, no va a ser fácil lo repito…

La mayor parte de insultos que recibimos los colombianos en las redes lamentablemente son de los chilenos. No son la mayoría, ni me victimizo. Estoy acostumbrado, pero es real. Ojalá a Reinaldo lo traten bien. Es un caballero y un gran trabajador. https://t.co/TDh7H6Ecju

No lo voy a hacer porque fui muy claro en mis tweets. Escríbí que son insultos de redes sociales. Las redes no las utiliza todo un país. Es obvio que no todos los chilenos son los que destilan odio por Colombia, pero no son pocos tampoco los que lo hacen y eso es muy triste. https://t.co/HuoOhFTvD1

— Andres Marocco (@andresmarocco) January 8, 2018