Edson Puch tuvo un mal inicio de 2018 en su nuevo equipo en México

"No vine a pelear por no descender, seguro que estaremos arriba", apuntó hace algunos días Edson Puch, quien durante este años defenderá los colores de Querétaro en México tras un opaco paso por Pachuca. Pero las cosas no salieron como el delantero chileno las tenía planificadas.

Este domingo, el cuadro de los Gallos Blancos perdió por 1-0 ante América en la primera fecha del Torneo de Clausura. El seleccionado nacional no fue titular y solo ingresó tras el descanso y no pudo hace mucho ante la desventaja que tenía su equipo debido al gol de Henry Martín a los 45'.

Otro de los chilenos que tampoco pudo celebrar en la fecha azteca fue el defensa Osvaldo González, quien fue titular en el empate 1-1 con Chivas de Guadalajara en el arranque de una nueva campaña del fútbol azteca.

En tanto, Bryan Rabello vio desde la banca la victoria de Santos Laguna por 4-2 sobre Lobos BUAP. En el elenco de Torreón no fue convocado Cris Martínez, quien recién fichó en el cuadro mexicano.