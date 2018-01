André Villas-Boas sufrió con las duras rutas y se retiró del Rally Dakar 2018

Por Gonzalo Pérez Amar, enviado especial a San Juan de Marcona

El ex entrenador del Barcelona André Villas-Boas no pudo completar su travesía en el Rally Dakar 2018 y tras una colisión y posterior lesión, debió abandonar la competencia al no completar la cuarta etapa.

En el kilómetro 165 de la competencia que se llevó a cabo en San Juan de Marcona, el portugués sufrió una colisión contra una duna, donde su camioneta Toyota no sufrió daños, sin embargo, él salió con problemas.

Un fuerte dolor de espalda lo obligó a abandonar la etapa y ser trasladado al bivouac donde fue atendido por los médicos de la competencia y el ex DT se resignó a dar por finalizada su primera experiencia en el Dakar.

La madre de las pruebas croos country dejó a uno de los pilotos más "llamativos" fuera de competencia en el cuarto día.