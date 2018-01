El caballito de batalla que encontraron en el Dakar para hacer la carrera aún más difícil

Pese a que ya es catalogada como la prueba más dura y exigente en el mundo del cross country, el Dakar se encarga año a año de buscar fórmulas para subir la dificultad. Fue así como para la edición 2017, la organización encontró una fórmula para complicarle la existencia a los pilotos que buscan completar el recorrido de más de seis mil kilómetros.

Considerando que los terrenos ya son exigentes y dificultosos por sí solos, los encargados de la carrera encontraron una forma para hacer más compleja la carrera: modificar la forma que tienen los pilotos para encontrar los puntos de control.

Antes de la edición del año pasado, a los competidores, cuando estaban cerca del waypoint o punto de control, se les activaba una flecha en su sistema de navegación para indicarles a donde debían ir para marcar su paso.

Sin embargo, con el nuevo sistema, el waypoint sólo se activa cuando los competidores pasan lo suficientemente cerca, por lo que rápidamente se le bautizó como "punto de control oculto"

Para el 2017, los encargados de trazar la ruta del Dakar sólo probaron con un par de estos “waypoint escondidos”, pero este año los incrementaron y así aumentaron la dificultad en la navegación, sobre todo en las dunas de Perú, donde los paisajes son muy similares y las posibilidades de perderse son más grandes.

La dificultad ha sido percibida por los competidores y así ha quedado en evidencia con los pilotos desorientados en la mitad del desierto. Para muestra un botón: Joan Barreda Bort partió primero en la tercera etapa realizada este lunes entre Pisco y San Juan de Marcona, pero terminó en la vigésimo octava posición, a más de 27 minutos del líder Sam Sunderland, tras no encontrar un waypoint.

La opinión de los chilenos

El caballito de batalla que está ocupando el Dakar para hacer la ruta aún más difícil ha sido percibida por los nacionales, quienes destacan lo difícil que es navegar con el nuevo sistema.

"La navegación está súper difícil, hay que jugar con los tiempos y los segundos que uno se toma para procesar la información. La navegación ha sido un factor importante, con los waypoint ocultos que incluyeron el año pasado nosotros tenemos muy poca referencia de dónde estamos en medio de las dunas", dice Pablo Quintanilla sobre el nuevo sistema.

Incluso, Quintafondo reconoce que anduvo perdido en el desierto en la tercera etapa y fue así como perdió mucho tiempo, cediendo el primer lugar que tuvo durante gran parte de la especial y cayendo a la quinta posición.

"Me confundí con un waypoint y perdí cerca de cinco o seis minutos", señala.

Ignacio Casale es otro que también reconoce la dificultad de la navegación, aunque, luego de lo del año pasado, donde sufrió tras perderse en varias ocasiones, reconoce que se preparó más de la cuenta en este ítem y eso le ha ayudado a tener casi media hora de ventaja con su más cercano perseguidor, el ruso Sergei Kariakin.

"Está difícil la navegación, la organización ha hecho una ruta muy difícil, y eso hace que uno esté más metido en el roadbook. Si no vas leyendo tu propia ruta es imposible marcar todos los waypoint. Me encanta que sea difícil en navegación, porque en años pasados ganaba la moto más rápida y ahora hay que ocupar más la cabeza y la estrategia. Me gusta que sea más difícil", señala el Perro.

"La navegación en este Dakar es un pilar fundamental para tener buenos resultados, sabía que iba a ser así y por eso me entrené mucho en el desierto de Atacama. Se me está haciendo más fácil que el año pasado y los waypoint ocultos los he pasado sin problemas, mejoré mucho. Entrené mucho la navegación, hice más de quince mil kilómetros, y me permite ir muy fuerte y leyendo la hoja sin tener problemas", agrega el gran favorito para ganar en los cuadriciclos.

El Dakar no deja de sorprender.