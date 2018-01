¿Ahora sí? El cuento del lobo sigue juntando a Alexis Sánchez con Manchester City

La telenovela sigue entre Alexis Sánchez y Manchester City. Ahora, ya en masa, los medios de Inglaterra hablan de un acuerdo entre las partes para que el tocopillano sea dirigido por Pep Guardiola y deje finalmente Arsenal.

Sin embargo, siempre hay que guardarse la última carta hasta el final, después de lo que ocurrió en agosto pasado cuando todo se daba por sentado. Ahora parece distinto, porque ya algunos hablan de acuerdo total entre las partes.

Sky Sports informa de que el chileno ya tiene acuerdo con el City para fichar como futbolista libre en junio. Pero aún así, intentarán ficharlo ahora -antes del fin de enero y el cierre de esta ventana de traspasos-, lo que significará que deben pagar unos 20 millones de libras.

Incluso, ESPN FC de Inglaterra dice que todo se sellará al fin de esta semana. Una novela que no para de tener historias y situaciones cambiantes.

Manchester City have reached an agreement with Alexis #Sanchez for free transfer: wage £13M/year + £30M to Alexis when he'll sign the contract.

If Arsenal would accept to sell him now in January, Man City will pay £20M to Gunners 🇨🇱 🇬🇧 #MCFC #ManCity #Arsenal #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2018