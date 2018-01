"Presión al hombre-balón": Las claves que dejó el primer entrenamiento abierto de San José en la UC

Marcando una clara diferencia con su antecesor Mario Salas, el nuevo director técnico de Universidad Católica, el español Beñat San José, contempla dentro de su planificación llevar a cabo entrenamientos totalmente abiertos a los medios de comunicación. Y el primero de ese estilo se llevó a cabo este martes, o sea, en la tercera práctica que le toca liderar al vasco desde que recaló en San Carlos de Apoquindo.

Instalado en la cancha Alberto Buccicardi del Complejo Raimundo Tupper Lyon, el ex DT del Bolívar dio inicio a la jornada con una charla al centro del terreno de juego, en la que detalló los trabajos a realizar. Tras ello el grupo de jugadores de cancha trabajó fuerte en lo físico con el PF Gastón Lloveras y su asistente Cristián Villagrán, mientras que los cuatro arqueros (Miguel Vargas, Álvaro Ogalde, Matías Breit y Aaron Díaz) siguieron las órdenes de Mauro Machado.

El brasileño Mauro Machado lidera la práctica de arqueros. Trabajan a sus órdenes Miguel Vargas, Álvaro Ogalde, Matías Breit y Aaron Díaz #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/j3JzCMJpFT — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) January 9, 2018

Mientras tanto San José se quedó charlando con sus asistentes Walter Flores y Patricio Ormazábal los siguientes ejercicios a realizar. En medio de ese panorama, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, apareció en escena para charlar largo rato con el entrenador: durante la jornada registró un importante avance la negociación por incorporar al extremo de Colo Colo Marcos Bolados.

Después de lo dicho vino el trabajo con balón de los jugadores de cancha. Enérgico para entregar sus instrucciones, Beñat determinó dividir en equipos a sus dirigidos para llevar a cabo dinámicas de posesión y presión en espacio reducido. "Presión al hombre-balón", le llamó a uno de sus ejercicios en los que además de ensayar las ya mencionadas posesión y presión, trabajó la entrega de pelota. "Siempre a dos toques", le insistía el vasco a sus pupilos.

Beñat San José da instrucciones para ejercicios con pelota: "Presión al hombre-balón" #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/ic8b81snPl — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) January 9, 2018

Chapa de lateral

El último trabajo con balón de su primera práctica abierta dejó en claro una alternativa táctica que maneja el estratega de 38 años: utilizar a José Pedro Fuenzalida como lateral derecho. En un ejercicio en el que simulaba a un 9 recibiendo de espalda ante la línea de cuatro zagueros, el DT franjeado hizo trabajar a los centrales, pero fundamentalmente puso énfasis en la tarea de los carrileros, tanto en materia defensiva como en la labor de salida.

Mientras los jóvenes David Henríquez y Brian Leiva simulaban a un centro delantero recibiendo de espaldas a la zaga -tras pases de Carlos Lobos e Ignacio Saavedra-, como laterales por derecha ensayaban Fuenzalida, Stefano Magnasco y Raimundo Rebolledo, en tanto que Germán Voboril, Fernando Cordero y Yerco Oyanedel hacían lo propio por izquierda. Germán Lanaro, Cristián Álvarez, Branco Ampuero, Benjamín Kuscevic y Benjamín Vidal trabajaban como centrales.

Hoy la UC de Beñat hizo ejercicios con distintas líneas de 4 defensas. Destacó la presencia de José Pedro Fuenzalida como lateral x derecha #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/K6EID2Ez3w — Pablo Serey Correa (@sereycorrea) January 9, 2018

Tras la práctica, el Chapa se refirió a la opción de jugar en la defensa, función que ha cumplido en distintas etapas de su carrera, aunque durante las últimas temporadas, tanto en la UC como en la Roja, ha actuado como extremo. "Obviamente estoy a disposición del técnico. A mí la posición de lateral me acomoda y me gusta mucho, aunque sin duda que vengo de un par de años en otras funciones. Tengo que prepararme y entrenar, pero es algo a lo que estoy dispuesto, que me gusta y esperemos que el técnico decida", dijo.