Gabriel Suazo quiere más jugadores de calidad para Colo Colo: "Puedo aprender de ellos"

Colo Colo arrancó con la pretemporada y el único refuerzo que llegó al Monumental fue el arquero Brayan Cortés, situación que comentó el polifuncional jugador Gabriel Suazo, quien quiere jugadores de calidad para el Cacique.

Al ser consultado sobre si siente presión de que contraten futbolistas experimentados señaló que "no me pone nervioso que lleguen jugadores de calidad al equipo, en cambio, me pone contento porque así puedo aprender de ellos como lo he hecho de Jorge, Esteban o Pajarito".

"En Colo Colo siempre se traen refuerzos de calidad en distintas posiciones, pero eso es una motivación para una sana lucha por la titularidad", agregó el jugador que fue dueño de la banda izquierda en el cuadro albo campeón en 2017.

Sobre la contratación del meta Cortés señaló que a" todos los que llegan los recibimos muy bien. A él lo veo muy contento y integrándose al grupo de la mejor manera".

Por último, habló del arribo de Reinaldo Rueda a la Roja, señalando que se ilusiona con ser parte del proceso que encabezará el entrenador colombiano.

"Uno siempre se ilusiona con la Selección, pero eso lo verá el técnico. Si me llega la posibilidad solo queda trabajar de la misma forma que lo hago acá en mi club", indicó.