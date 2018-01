El "milagro" caído del cielo que ayudó a un chileno en el Dakar

#EpicStoryByMotul

Discover the best Epic Story of the day with Motul 💪 Nothing is impossible, not even finding a battery in the middle of the desert, just as Juan Carlos Vallejo 🇨🇱 found out. 🏁🚗// Descubre la Historia Épica del día junto a Motul 💪Nada es imposible, ni siquiera el encontrar una batería en medio del desierto, tal como Juan Carlos Vallejo 🇨🇱 lo pudo averiguar. 🏁🚗#EpicStoryByMotul #Dakar2018 #DakarPerú2018

