Dakar: Quintanilla acelera al 2º lugar y Cornejo sorprende entrando al Top 10 de las motos

Por Gonzalo Pérez Amar, enviado especial a San Juan de Marcona

Pablo Quintanilla soportó una dura jornada y se mantuvo en la lucha por el título de las motos en el rally Dakar 2018, donde la gran sorpresa la está dando otro chileno: José Ignacio Cornejo.

"Quintafondo" batalló duro en la cuarta etapa en San Juan de Marcona, en Perú, y finalizó en un valioso cuarto puesto que lo ubicó en el 2º lugar de la tabla general, siendo superado solamente por el francés Adrien Van Beveren, nuevo líder de la prueba, superando por un minuto y 55 segundos al nacional.

La jornada estuvo marcado por el abandono del campeón actual y líder hasta hoy, el británico Sam Sunderland, quien sufrió un accidente y se retiró con problemas en la espalda, abriendo la esperanza para la moto Husqvarna de Quintanilla.

Pero no solo el campeón del mundo está dando que hablar, también "Nacho" Cornejo en su Honda, quien tuvo una enorme actuación ubicándose en el 7º puesto de la jornada y escaló hasta el mismo lugar en la tabla acumulada, sorprendiendo a todos.

🏆 GC – BIKES 🏍️🏆

1. @A_Vanbeveren

2. @quintanilla102 +1'55"

3. @kmbenavides +3'15"

Former race leader @Sundersam is out of the race. More / mas info > https://t.co/R0ezQ07YE0 #Dakar2018 #DakarPerú2018 pic.twitter.com/QuGosyhFmo

