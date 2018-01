En la U ya le tienen un lugar a Yeferson Soteldo en su equipo estelar: "Nos va a ser útil en los últimos metros"

Universidad de Chile se arma poco a poco para sus desafíos de 2018, donde deberá jugar el Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores, este último certamen como prioridad para los azules, por ende trabajan con todo para abrochar la llegada de Yeferson Soteldo, quien será el refuerzo estrella de los laicos.

Este martes fueron presentados en el CDA Ángelo Araos y Felipe Saavedra, pero el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, fue consultado sobre el arribo del venezolano, a quien ya le tiene lugar para el equipo estelar de Guillermo Hoyos: en el ataque.

"A Yeferson lo tenemos más contemplado como delantero, que como volante, porque en función a lo que nosotros necesitamos tiene que tener ciertas características. Él es muy bueno en el mano a mano, y no queremos que tenga un desgaste mayor en venir a buscar posiciones más atrás, así que la idea es que no tenga grandes recorridos, para que aporte en el mano a mano con su habilidad, donde nos va a ser mucho más útiles en los últimos metros", analizó el ex entrenador de Universidad de Concepción.

Fuentes en la presentación de Saavedra y Araos / Photosport

Al ser consultado sobre más opciones como refuerzos, en el caso que se concrete alguna venta, señaló que irían por un futbolista del medio local, precisamente por la llegada de Soteldo.

"Si llega Yeferson completaríamos nuestro cupo de extranjeros, por ende se haría difícil salir a buscar a algún reemplazante afuera", contó.

El caso Beausejour

Por otro lado, el directivo habló de la opción de que Jean Beausejour parte a Independiente de Avellaneda, negociación que está caída por la fórmula de pago que plantearon los argentinos.

"Tuvimos conversaciones con el representante de Jean (Mauricio Valenzuela), hubo un acercamiento para conocer la cláusula de él, pero sabe que esa cuota no se va a bajar y la única opción de que saliera es que esa cláusula sea pagada al contado, porque está la experiencia de Colo Colo, donde se demoraron mucho y no se si lo habrán pagado, el porcentaje de Paulo Díaz. Pero no ha llegado nada oficial desde Independiente. Si ellos lo quieren sabes cuál es su valor", reveló.

La U se arma, de a poco, pero se arma…