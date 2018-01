Alexis Sánchez sería el tercer futbolista mejor pagado del mundo si llega al City

Alexis Sánchez nuevamente en boca de todos en Inglaterra. En tierras británicas solo se habla de su posible traspaso de Arsenal a Manchester City, el que sería el gran golpe del mercado inglés tras el paso de Philippe Coutinho de Liverpool a Barcelona.

Y sobre el chileno se han tejido todo tipo de informaciones, incluyendo el millonario salario que recibiría si definitivamente deja el Emirates Stadium por el Eithad Stadium en Manchester.

Según el periodista italiano Tancredi Palmeri, de BeIN Sports y Gazzetta Dello Sport, el City le ofreció a Sánchez el tercer mayor salario del fútbol mundial, en caso de que llegue al club que dirige Pep Guardiola.

Manchester City have offered to Alexis Sanchez the 3rd highest salary in the world!

