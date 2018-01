Por culpa de un hechicero: La extraña historia por la que Romelu Lukaku no quiso seguir en Everton

Romelu Lukaku llegó hace poco más de seis meses al Manchester United tras un exitoso paso por el Everton de Liverpool, sin embargo su fichaje a los Diablos Rojos estuvo a punto de no producirse ya que el delantero belga quería ir a Chelsea.

Hasta ahí todo bien. Sin embargo, durante estos días se dio a conocer una particular historia la que revela el origen del deseo de Lukaku por fichar en los blues de Londres.

Farhad Moshiri, dueño del Everton reveló una increíble y extraña historia sobre Lukaku: "Durante la reunión, nos dijo que tenía que llamar a su madre, que estaba en un peregrinaje en África, y que había visto a un brujo que le dijo que se tenía que ir al Chelsea”, comentó el iraní.

"Si te dijera lo que le ofrecimos, no me creerías. Le ibamos a dar más que lo que ofrecía el Chelsea. No pudimos hacer nada más", agregó el empresario.

¿Cómo terminó la historia? Finalmente Chelsea se decantó por Álvaro Morata como centrodelantero y Lukaku terminó pasando al United, por lo que el brujo africano no acertó.