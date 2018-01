El drama que vivió Serena Williams tras el nacimiento de su hija

Serena Williams reveló que después del nacimiento de su hija sufrió pequeños coágulos pulmonares que la mantuvieron seis semanas en cama.

En un artículo publicado por la revista Vogue, la tenista revela los trastornos de salud que sufrió en septiembre tras el nacimiento de su hija Alexis Olympia Ohanian Jr.

Según la publicación, Williams, de 36 años, “pasó las primeras seis semanas de su maternidad incapaz de salir de la cama”.

En septiembre cuando anunció el nacimiento de su hija en redes sociales, Williams colocó un video en que admite que “sufrimos muchas complicaciones, ¡pero miren lo que tenemos!”

Pocos días después de ganar Wimbledon en el 2010, Williams sufrió cortadoras en ambos pies al pisar vidrios rotos al momento de salir de un restaurante y tuvo que operarse dos veces del pie derecho.

Entonces sufrió de coágulos pulmonares y tuvo que inyectarse anticoagulantes. Ello le causó hematomas bajo la piel del abdomen y tuvo que someterse a otro procedimiento médico. En total, perdió 10 meses de juego, aunque regresó en 2011.

Williams, quien está casada con el cofundador de Reddit Alexis Ohanian, no ha competido desde que ganó su 23º Grand Slam en el Abierto de Australia en enero de 2017. Williams no participará en el Abierto de Australia de este año que comienza la próxima semana.

En el artículo de Vogue, Williams dice que ansía ganar 25 títulos majors, hazaña que superaría el récord histórico de 24 logrado por Margaret Court.

.@serenawilliams and her daughter, Alexis Olympia Ohanian Jr., star on the cover of our February issue! Read the full interview: https://t.co/M3yiDQje6I pic.twitter.com/XLwLOLSsWJ

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2018