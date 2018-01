Nadal cae en la final de novedoso torneo de exhibición en Australia

El checo Tomas Berdych se quedó este miércoles con el novedoso Tie Break Tens, un torneo de exhibición que se disputa en la pista Margaret Court de Melbourne Park, al vencer por 10-5 al español Rafael Nadal.

En la previa del Abierto de Australia, Berdych fue el mejor de los ocho jugadores participantes en un evento donde cada partido es un tiebreak a 10 puntos.

El checo, en su ruta al título, ganó en cuartos de final al australiano Nick Kyrgios (10-8) y en semifinales al canadiense Milos Raonic (11-9). Y en la final, derrotó al número uno del mundo por 10-5.

En tanto, el mejor tenista de la actualidad superó al francés Lucas Pouille (10-1) y al retirado australiano Lleyton Hewitt (13-11), antes de caer con Berdych.

Nadal es el primer favorito para el Abierto de Australia, que comenzará el próximo lunes en Melbourne, donde debe defender los puntos de la final del año pasado, que perdió ante el suizo Roger Federer.

