Luis Pavez reventó a Mosa: "Está pidiendo plata para dejarme salir de Colo Colo"

Colo Colo volvió a los entrenamientos el lunes con dos jugadores que volvieron de los préstamos: Bryan Carvallo y Luis Pavez. Eso sí, ambos jugadores no serán considerados por el entrenador Pablo Guede y por lo mismo, deben buscar otro club para este 2018.

Justamente, el ex jugador de Santiago Wanderers tenía todo acordado para seguir su carrera en Unión Española. No obstante, dicho préstamo se vio frustrado y fue el propio Pavez quien explicó los motivos por los cuales no se concretó su llegada a los hispanos, culpando al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

"No estoy considerado pero también me deja las puertas abiertas para quedarme, poder entrenar y quizás ser una alternativa cuando él lo necesite. El tema del futuro está frenado. Aníbal Mosa está poniendo otras condiciones, pero ojalá se solucione ya que lo importante es poder jugar y seguir creciendo como jugador", dijo Pavez en el Monumental.

En esa línea, el zurdo campeón con el Cacique en el Clausura 2013-14 con Héctor Tapia en la banca, señaló que "no me consideran y no me quieren dejar partir a préstamo, es algo ilógico y espero que se solucione luego para poder jugar que es lo que más quiero".

Al ser consultado por los motivos que impidieron su traspaso al equipo de Martín Palermo, Pavez indicó que "está pidiendo plata para dejarme como jugador libre porque me quedan seis meses de contrato. He sido lo más profesional posible, entrenando a full y no quiero estar seis meses parado".

"Ellos velan sus intereses, yo tengo que ser profesional y si me quedo entrenar el doble que mis compañeros, comérmela solito y matarme entrenando", concluyó.