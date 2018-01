Encontró club: Pedro Morales fichó por Universidad de Concepción y jugará la Libertadores

Pedro Morales encontró club tras seis meses sin jugar. Luego de no renovar su vínculo con Colo Colo y un semestre sin club, el volante chileno se convirtió en nuevo jugador de Universidad de Concepción.

De esta manera, Morales jugará la Copa Libertadores con el Campanil, ya que el elenco auricielo se enfrentará en la segunda fase del certamen a Vasco da Gama de Brasil.

Pokegol arribó a Colo Colo en el primer semestre de 2017, proveniente de Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer. En los albos disputó solo 9 partidos, anotando 1 gol. Había firmado un contrato de seis meses y no fue renovado debido a que no llegó a acuerdo con la directiva, que no quiso ampliar el vínculo por las lesiones que tenía.

A pesar de no ser jugador oficial del Cacique, siguió entrenando con el primer equipo e incluso acompañó al plantel en la obtención del Torneo de Transición 2017 en Concepción. Se especulaba que Aníbal Mosa le ofrecería un contrato por esto último para 2018, pero finalmente decidió lo contrato.

Así, el cuadro del Campanil envío una propuesta a Morales y el oriundo de Hualpén aceptó la oferta y firmará un contrato por un año con los amarillos. El volante se integrará a la brevedad a los entrenamientos del cuadro de Francisco Bozán, preparando la Libertadores.

De esta forma, Morales será el cuarto refuerzo del cuadro penquista, tras los arribos de Luis Pedro Figueroa, Jean Paul Pineda y Juan Pablo Abarzúa.