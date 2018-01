La Premier League en tu bolsillo: Facebook y Netflix quieren los derechos del fútbol inglés

La Premier League es desde hace rato el campeonato más entretenido y competitivo del mundo, es por ello que siempre cuando se abren las licitaciones las grandes cadenas se pelean por los derechos de transmisión del fútbol inglés, instancia que se repetirá con nuevos actores en el mercado.

Este mes se abre el proceso de venta de derechos para el período entre 2019-2022, donde los británicos esperan romper todos los esquemas y recaudar un monto histórico. Aparte de los canales de televisión que siempre pujan por quedarse con el certamen inglés (Sky Sport y BT Sport), ahora las plataformas web se meterán con todo en la disputa.

Según dio a conocer Marca, ahora competirán por los derechos Facebook, Netflix, Amazon y Twitter, plataformas para computadores y celulares que llegó al mercado del deporte para quedarse.

Por ejemplo, según explica el medio español, Amazon ya se aseguró los derechos de torneos de tenis para el Reino Unido, mientras que Facebook llegó a un acuerdo con FOX para retransmitir partidos de la Champions.

"El competidor más serio que tendrán estas nuevas plataformas no será otro que Sky, el que ha tenido los derechos desde la 1992-93. Parece poco probable que no ganen esta nueva subasta. Por su parte, BTSport ofrece más dudas que Sky, porque oficialmente, han dejado ver que no tener los derechos de la Premier no sería "existencial" para la empresa", explica la publicación.

