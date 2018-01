Quinta se fue a fondo: el piloto chileno se desploma en el Dakar tras sufrir una caída en la playa

Por Gonzalo Pérez Amar, enviado especial a Arequipa

Después de un difícil inicio de Dakar, donde tuvo que lidiar con una intoxicación alimenticia, Pablo Quintanilla (Husqvarna) había repuntado en la cuarta etapa de competencia. Aprovechando el retiro de Sam Sunderland, campeón defensor de la categoría de motos, el piloto sanantonino escaló al segundo lugar de la competencia y tenía todo para buscar el ansiado liderato.

Con ese panorama, Quintafondo salió a enfrentar la quinta especial, que tuvo una distancia de 266 kilómetros para recorrer entre San Juan de Marcona y Arequipa, con la misión de acelerar para quedarse con el primer lugar de la clasificación general.

Sin embargo, los planes del chileno no salieron como lo esperado y una caída lo dejó muy retrasado en la etapa y también en la clasificación general. Mientras avanzaban por la playa, Quintanilla se cayó y sufrió una importante baja en su tiempo que lo afectó por toda la especial.

El piloto nacional completó el recorrido en la décimosexta ubicación con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 34 segundos, a lejanos 28 minutos del líder del día, Joan Barreda Bort.

En la general, en tanto, se ubica por el momento en la séptima ubicación, a más de 16 minutos de alcanzar al puntero, el francés Adrien Van Beveren de Yamaha

Por su parte, José Ignacio Cornejo también sufrió una baja en la quinta etapa y llegó en la décimonovena ubicación, aunque, por el momento, sigue noveno en la clasificación general.

