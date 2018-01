Soteldo llegó a Santiago para firmar en la U: "Es muy bonito llegar a un club grande"

El volante venezolano Yeferson Soteldo arribó este miércoles a Santiago para confirmar su traspaso por la próxima temporada 2018 en Universidad de Chile. En su llegada al aeropuerto de Pudahuel, el mediocampista manifestó que está feliz de llegar a un "grande" con el desafío de la Copa Libertadores de por medio, pero que aún se están zanjando los últimos detalles para su traspaso.

"Es muy bonito llegar a un club grande, con la Copa Libertadores que es un lindo desafío. Estaré pendiente de lo que pase (con el traspaso), eso lo manejan los clubes y estoy esperando lo que ellos decidan, pero yo estoy estoy tranquilo y dispuesto", aseguró Soteldo en su llegada a la capital.

Por otra parte, el futbolista de 20 años aseguró que la decisión de llegar a la U pasaron por Huachipato y su representante Sebastián Cano, negó alguna conexión con el Necaxa mexicano y dijo que no le incomoda jugar de delantero, puesto que usará en el equipo de Guillermo Hoyos, según anunció el propio gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes.

"Mi representante y el club decidieron mi futuro y yo hago todo lo que digan ellos, pero creo que es la mejor decisión. A mi representante ni a mí nos llegó nada de Necaxa así que no sé nada de eso. El torneo chileno me gustó, me gustaría quedarme uno o dos torneos más para seguir afianzándome como jugador", apuntó.

"Me gusta mucho jugar como delantero, también me acomoda porque manejo y me adapto a varios puestos, tanto de delantero como volante", cerró.

Según indicaron desde el Centro Deportivo Azul a El Gráfico Chile, Soteldo llega a préstamo por un año y con opción de compra del 50% del porcentaje de su carta, mientras que el otro 50% se quedará en manos de los de Talcahuano. A pesar de que los montos no están confirmados, la cesión alcanzaría una suma cercana al medio millón de dólares y, en caso de querer comprarlo, en la U deberán desembolsar USD$ 2 millones de dólares como mínimo.