Las aventuras y desventuras de Jorge Valdivia en las redes sociales

Los mediocampistas como Jorge Valdivia, se encuentran en extinción. El Mago es de esos jugadores que tienen la capacidad de crear, que poseen una inmensa habilidad y visión de juego, como si estuvieran desde una torre observando el partido. Sin embargo, así como es poseedor de un impresionante talento, además es poseedor de un fuerte carácter que siempre lo hace estar en la polémica.

Valdivia ha ocupado su cuenta de Twitter, como plataforma principal para sus descargos y manifestar su opinión sobre diversos temas, sean deportivos o de otro ámbito. Críticas a los históricos de Colo Colo, un enfrentamiento con un periodista brasileño, el partido con Everton, el apoyo a Sebastián Piñera y un duro cruce con Marcelo Barticciotto, son algunas de las últimas discusiones del Mago en la red social.

Este miercóles sumó otra más, tras discutió con una mujer en un cine y ocupó su cuenta para relatar la situación lo ocurrido.

Mira todos los hechos que ha denunciado Valdivia en su movida cuenta de Twitter:

Duras críticas contra Carlos Soto y el Sifup

"Se supone q la Biblia te la dan gratis, pero Carlos Soto la compraba al precio de oro, este señor es otro de los muchos q han caído, reprochando", fueron las palabras de Valdivia en Twitter contra el ex presidente del Sifup en el momento de la polémica de unos gastos no rendidos, que le costaron el cargo.

"Su hora llegó, ojalá pueda demostrar q hay un error de documentos (lo dudo). Ahora sí no hay error, que pague o mejor dicho, que TODOS paguen", sentenció.

su hora llego..ojalá pueda demostrar q hay un error d documentos(lo dudo).ahora sí no hay error,q pague o mejor dicho , que TODOS paguen pic.twitter.com/RDANxjxt9g — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) April 4, 2017

C supone q la Biblia te la dan gratis, pero Carlos Soto la compraba al precio d oro.este señor s otro de los muchos q han caído,reprochando — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) April 4, 2017

Contra los históricos de Colo Colo

Hace un tiempo que los jugadores históricos de Colo Colo han criticado mucho a la institución, ya sea en su funcionamiento, en la conformación del equipo, o en la forma de juego del Cacique. El Mago no aguantó más con las críticas y les respondió con un tweet: "Qué manera de haber resentimiento de algunos ex jugadores y q dicen amar al club. Que me perdonen algunos pero se nota mucho. Nunca hay mérito".

Q manera d haber resentimiento d algunos ex jugadores y q dicen amar al club. Q m perdonen algunos pero c nota mucho. Nunca hay mérito — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) November 6, 2017

Se mete con un periodista brasileño

En noviembre de 2017, se jugó una nueva edición del clásico paulista, entre Palmeiras y Corinthians. En aquel cotejo hubo un conflicto entre Felipe Melo (jugador de Palmeiras) y Clayson (jugador de Corinthians), que terminó con escupitajo de Melo a su rival. Neto es un periodista brasileño y conduce el programa "Os conos da bola", y criticó fuertemente al ex Inter y Juventus por la acción. A Valdivia no le gustó la reacción del periodista y le entró con todo.

"Todo es mentira. tú no peleas con Neto, lo denuncias. Por lo demás, ¿ya dije que me denunció? Eres fuerte de boca, viejo. Cuando te atacan sales llorando pidiendo justicia en redes sociales", dijo el volante.

"Mejor no responderle, si no irás a la justicia a procesar al 'hombre de hierro', que se cree fuerte y peleador. Jajaja. Sólo te enfrenta si es con abogados", remató.

Melhor não responder , se não vai na justiça processar o homem de ferro , fortão, briguento . Kkkk na huela só se for com advogados — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) November 7, 2017

Tudo mentira,vc não briga neto vc processa. aliás vc já disse q m processo? Fortão só d boca velho.quando recebe sai chorando na justiça rss https://t.co/PGVRuYRTy5 — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) November 7, 2017

Se lanza contra Everton

En el último Torneo Transición 2017, tuvo uno de los mejores encuentros del certamen el 26 de noviembre cuando por la fecha 13, Everton recibía a Colo Colo, con Pablo Guede suspendido tras los reclamos a Patricio Polic, cuarto árbitro de la derrota los albos contra Deportes Temuco.

El resultado sería determinante para el campeonato, terminando con un electrizante 3-2 en favor de Colo Colo. Todo parecía normal hasta que Everton acusó a Guede de dar indicaciones, cuando no podía debido a la suspensión.

"Con el equipazo que tienen, caer en este tipo de declaraciones y acusaciones, sólo hacen que el futbol, lo que se juega dentro de la cancha, pierda importancia. No ensucien el profesionalismo que demostramos ambos equipo hoy", reclamó Valdivia contra los viñamarinos.

Con el equipazo q tienen,caer en este tipo d declaraciones y acusaciones,solo hacen q el futbol, lo q c juega dentro d la cancha,pierda importancia.No ensucien el profesionalismo q demostramos ambos equipo hoy https://t.co/thIJsaj7jb — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) November 26, 2017

Polémica con Barticciotto por las Elecciones

En las recientes elecciones presidenciales, Valdivia no ocultó mostrar su preferencia por Sebastián Piñera. Un tuitero le respondió al jugador de Colo Colo diciendo "Más Barticciotto, menos Valdivia", molesto por el apoyo a la carta de Chile Vamos.

Valdivia no se aguantó y respondió con munición gruesa: "¿Barti? ¿El mismo que dice libertad de expresión, pero cuando hablan de él se pone como una niña?, ¿El mismo que dice libertad de expresión y cuando hablan lo que a él no le gusta atacar con sus ironías? Vale".

También publicó un mensaje diciendo: "El país necesita crecer" con una fotografía de Piñera, lo que provocó la molestia de muchos contrarios al actual Presidente electo del país.

Barti? El mismo q dice libertad d expresión pero cuando hablan d él se pone como una niña? El mismo q dice libertar d expresión y cuando hablan lo q a él no le gusta ataca con sus ironías ? Vale 👏🏻 https://t.co/8VoQnZvheM — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) December 17, 2017

El Pais necesita crecer.!! pic.twitter.com/Pk8EnfyqRF — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) December 17, 2017

Claro q si , lo q usted necesita es trabajo y no bonos ..! Seguridad y no delincuencia . https://t.co/BRpCU7ClXB — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) December 17, 2017

El "cinegate"

Este miércoles el Mago fue al cine, con el objetivo de relajarse con su familia antes de volver a entrenar con el Cacique. Sin embargo, una mujer que se le habría acercado para sacarse una foto, posteriormente, habría empujado a Daniela Aránguiz, la esposa del jugador, desatando la furia del jugador de Colo Colo, que no tuvo dudas en denunciar lo ocurrido con duros epítetos.

"Si si si ya. Puede ser q me haya excedido con lo de vieja rec…. y ctm. pero es difícil esta situación, más si vas con tus hijos q no tienen la culpa de lo que como adultos hagamos. Son dos cosas diferentes .. Señora suba el video por favor, haga el show que dijo que quería hacer", disparó.

Era pa ser una tarde tranquila en el cine pero a la salida una vieja recluía . Así mismo una vieja reculia aparte de sacarse la foto conmigo la misma vieja reculia de la nada empuja a mi señora q iba con mis hijos. La empieza a ofender insultar delante de mis hijos. y aparte — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) January 11, 2018

Está claro que el Mago no se guarda nada en sus redes sociales, igual que en la cancha.