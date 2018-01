Beñat San José espera por los refuerzos en la UC: "Los jugadores que queremos no son fáciles de traer"

Beñat San José, entrenador de Universidad Católica, analizó el presente del club en esta pretemporada y el hecho de que aún no han podido cerrar ningún refuerzo a unos días del inicio de la pretemporada.

El español fue claro en conferencia de prensa para asegura que la situación no es fácil para la UC, pero confía en que todo se puede arreglar en las próximas horas.

"Sabemos que los jugadores que queremos son jugadores importantes en sus clubes y no son fáciles. En el caso de Dituro es un jugador que gustaba de antes en Católica, Bolívar ha aceptado que hay una oferta y Dituro ha dicho que quiere venir", dijo el vasco.

Sobre la posibilidad de Sebastián Sáez, el delantero argentino seduce a Beñat y lo espera con los brazos abiertos en Las Condes. "Sáez es un jugador interesante, con un gran rendimiento en distintos países. Es un goleador nato, tiene cosas en su currículum muy interesantes como un altísimo porcentaje de goles. En Chile lo hizo muy bien, también en Qatar y Emiratos, que a priori parecen ligas menos competitivas, pero yo he visto a jugadores muy buenos que no han rendido en esas ligas", sentenció.

Por otro lado, San José prosiguió diciendo que no es fácil para el club el hecho de cerrar refuerzos y pidió paciencia a los hinchas: "Son jugadores con gran rendimiento, es difícil traerlos. Yo por mi parte prefiero tener paciencia, es normal que los hinchas se impacienten. Tampoco es que haya plazo, pero nos gustaría que la próxima semana puedan estar los jugadores. Si este fin de semana puede llegar alguno, fantástico".

De la posible llegada de Marcos Bolados, proveniente de Colo Colo, el español estableció que "es un jugador que tiene muy buenas cualidades, lo tuve, tiene un talento natural para jugar al fútbol que es muy importante. Progresó mucho, quizá no ha jugado muchos minutos, pero por lo que he visto lo he notado más maduro. Ojalá se concrete su llegada".

Finalmente, de la situación de los arqueros tras el adiós de Cristopher Toselli y Franco Costanzo, expresó que "estamos contentos pero ahora tenemos arqueros jóvenes que tienen talento y necesitan un proceso, si no se concreta la primera opción habrá que ir a la segunda o tercera. Hay un buen scouting, hay que tener paciencia y traer lo que queremos. Pero es verdad que necesitamos fichar a alguien de experiencia y jerarquía".

