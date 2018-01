Bomba: Manchester United se metió en serio en la lucha por Alexis y quiere arruinarle el fichaje al City

Bombazo y sorpresa total en Inglaterra. Alexis Sánchez tiene los días contados en el Arsenal y a pesar que todo parecía que sería el Manchester City quien se quedaría con sus goles, ahora es su archirrival, Manchester United quien se metió en serio en la lucha por el tocopillano.

Según informa el periódico inglés The Guardian "José Mourino intenta echar por tierra las esperanzas del Manchester City de asegurar la llegada del delantero chileno este mes".

Y para ello habría realizado una oferta superior a la de sus vecinos. Según la publicación "Sánchez ya aceptó los £ 250,000 a la semana con el equipo de Pep Guardiola, y City presentó una oferta de £ 20 millones a principios de esta semana. El Arsenal aún tiene que responder, pero el United entró en la carrera con una oferta que se cree que está en los £ 25 millones".

La propuesta de los Diablos Rojos incluiría a Henrikh Mkhitaryan como parte de un trueque, aunque la diferencia de salario podría ser un obstáculo para los de Old Trafford.

Mourinho estaría confiado en amarrar a Alexis ya que "su propuesta es más de lo que le ha ofrecido el City. (El portugués) está seguro de ganar la carrera a pesar de que el delantero jugó bajo el mando de Guardiola en el Barcelona".

Manchester United make bid for Alexis Sánchez in attempt to hijack City deal. By @FabrizioRomano https://t.co/jKs7jzSsdg

