César Valenzuela se ilusiona con la U: "Tengo ganas de llegar a un equipo grande, ojalá se pueda dar"

Universidad de Chile pudo cerrar la llegada de Yeferson Soteldo desde Huachipato, y así cumplir una de las mayores obsesiones de los azules para reforzar el equipo de Guillermo Hoyos de cara a los desafíos de la U en 2018. Pese a eso, en Azul Azul no han concluido con sus fichajes para la próxima temporada, y por eso buscarán contratar a un volante más para reforzar el mediocampo universitario.

Con ese escenario, en el Centro Deportivo Azul tienen la opción de contar con César Pinares, por quien negocian, a la espera de que se desvincule del Al-Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, pero también están atentos del interés que tiene Colo Colo por ficharlo para su equipo. Es por eso que en la U tienen en carpeta al mediocampista César Valenzuela, también del cuadro de Talcahuano, quien demostró su interés de llegar a La Cisterna en conversación con El Gráfico Chile. A pesar de que desde la Usina dicen que no han recibido nada formal por él, Valenzuela quiere dar el salto a un grande y se ilusiona con arribar a la U en 2018.

Publimetro Chile La potente ofensiva que piensa Guillermo Hoyos para la U versión 2018 La llegada de Yeferson Soteldo le entregó una nueva arma de ataque al entrenador que planea un tridente con el venezolano, Mauricio Pinilla y Jonathan Zacaría.

Soteldo se fue recién a la U y tú podrías ser tu compañero ¿Qué sabes de ese interés de los azules?

Sí algo he sabido, pero sólo rumores que he escuchado, Me han llamado de varias partes preguntándome lo mismo, pero en esta instancia de pretemporada se mueve mucho el mercado, se habla de uno, pero hasta que no llegue nada concreto no me puedo desenfocar en el trabajo que hago en Huachipato. Yo sólo pienso en eso y si hay algo concreto de la U, bienvenido sea.

Tú nombre siempre suena en los grandes ¿Es un premio al trabajo?

Sí yo creo, a uno igual le gusta que los equipos grandes se fijen en ti. Gracias a Dios me ha ido bien en Palestino, en Huachipato, lo he hecho bien y así he llamado la atención de esos equipos, tengo las ganas de llegar a un equipo grande, ojalá se pueda dar, pero en estas instancias me quedo tranquilo y sólo me queda entrenar al 100% en Huachipato y ver si se da.

¿Con tu representante has hablado algo del tema?

Sí, mi representante está viendo todo, pero ellos no me van a decir que los llaman o no. Ellos sólo me informan cuando tienen algo 100% concreto, o que ya es más serio que sólo rumores. Ellos también están en la incertidumbre de lo que pueda pasar, pero aún no ha llegado nada formal.

Te acomoda el juego de la U, y sobre todo pensando en la Libertadores?

Sí obvio, tiene muy buenos jugadores, es un equipo extraordinario y con jugadores de selección o que tienen renombre. Además juegan muy bien y si llego a un equipo como ese, hay que hacer lo mejor posible para competir y ser un aporte en el equipo y así adaptarse a lo que quiere el entrenador.