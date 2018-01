Blanco y Negro aprobó presupuesto para los dos refuerzos "estrella" que pidió Guede en Colo Colo

Blanco y Negro tuvo una cita clave este jueves para definir los refuerzos de Colo Colo para este 2018, pensando en el torneo local y la Copa Libertadores, y allí se delinearon los pasos a seguir.

El presidente albo Aníbal Mosa confirmó que van a llegar "entre dos y tres jugadores" para este desafío y que son nombres "que van a venir para Copa Libertadores, no son refuerzos del medio local, son jugadores que vienen a engrandecer a nuestra institución".

"Teníamos citados a todo el directorio para conversar los nombres que se están barajando con el cuerpo técnico y quedaron todos conformes", dijo el timonel tras la cita.

"Estamos negociando y tenemos total acuerdo con todos los directores y montos para manejar", añadió Mosa, confirmando que el presupuesto ya está acordado para los dos o tres jugadores que van a llegar.

Sobre las críticas que han recibido por la ausencia de nuevos nombres, dijo que "entiendo que la gente necesita ver que los equipos se están moviendo y los refuerzos que estamos pensando traer son para la Copa Libertadores. Siempre lo ideal es antes de la pretemporada pero las fechas ojalá los podamos tener para Noche Alba".

Y de los posibles refuerzos, Mosa aseguró que lo de Carlos Carmona está cerca, pero que "es un tremendo jugador, pero no voy a dar nombres de refuerzos. Mientras no haya nada firmado no vamos a anunciarlo, pero la idea es tener los jugadores lo antes posible, no queremos entrampar las negociaciones con nadie".

Guede podría seguir

En tanto, sobre la continuidad de Pablo Guede en la banca alba, el presidente indicó que están cerca de renovarlo hasta fines de 2019, por lo que el DT se quedará en Macul por un buen tiempo.

"Hemos estado conversando con Pablo, se tocó el tema en el directorio y queremos que continúe hasta diciembre del 2019. Está aprobado el presupuesto para los tres puestos que queremos cubrir", explicó.

Eso sí, Mosa fue claro al decir que el entrenador no está muy cómodo con lo que pasó en los últimos días con los frustrados regresos de Lucas Barrios y Matías Fernández, dos nombres que pidió el argentino.

"No está contento, pero tampoco está molesto. Hemos hablado todos los días y su continuidad no está en riesgo. Esta tranquilo entrenando en doble jornada y ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro", estableció.

Finalmente, Mosa analizó los dichos de Luis Pavez, que lo culpó de complicar su paso a Unión Española, y también de la situación que vive Bryan Carvallo, que volvió de su préstamo.

"Ellos son activos y formados en la institución, deben velar por el valor de sus préstamos y su futuro, pero nosotros estamos resguardando los intereses de Colo Colo", expresó.