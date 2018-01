Nico Jarry tuvo un duro sorteo en el Australian Open y podría enfrentar a Nadal en segunda ronda

Un sorteo para nada de sencillo tuvo Nicolás Jarry en el Australian Open, donde en la primera ronda deberá enfrentar al argentino Leonardo Mayer, número 52 del ranking ATP.

El trasandino será el primer escollo del tenista chileno en el Grand Slam que comienza la próxima semana en tierras oceánicas.

En caso de avanzar de ronda, Jarry podría verse las caras ni más ni menos que con Rafael Nadal, número uno del mundo, quien en su estreno enfrentará a un viejo conocido para los chilenos: el dominicano Víctor Estrella.

Y si para ponerle aún más condimento al sorteo, habrá que agregar que el suizo Roger Federer, campeón defensor, tuvo un duro sorteo, ya que podría cruzarse con Novak Djokovic en semifinales.

Federer, que se impuso a Rafa Nadal en la final del año pasado en Melbourne tras seis meses de baja, será el segundo cabeza de serie en su camino para conquistar su vigésimo título de Grand Slam y en primera ronda enfrentará al esloveno Aljaz Bedene.

Por ese sector también están el argentino Juan Martín del Potro y el suizo Stan Wawrinka, dos de los favoritos en Melbourne.

