Jugador de los Clippers humilló a Golden State con 50 puntos

Lou Williams logró un record personal con 50 puntos, 27 de ellos en el tercer cuarto, y los Clippers de Los Ángeles derrotaron por primera vez en más tres años a los Warriors de Golden State por 125-106 y empañaron una noche histórica para Kevin Durant.

Williams encestó 16 canastas en 27 intentos, con su mejor marca de triples, ocho, y convirtió los 10 tiros libres de que dispuso. De esta manera, guió a un gran triunfo a un cuadro que no viene teniendo una buena temporada en el mejor básquetbol del mundo.

Durant se convirtió en el 44º jugador de la historia de la NBA en anotar 20.000 puntos en su carrera. Terminó con 40 tantos mientras los Warriors cortaron una seguidilla de cinco victorias y una racha de 12 juegos invictos contra los Clippers.

El ex Oklahoma City Thunder alcanzó la cifra histórica con una canasta desde la izquierda en el minuto 1:41 del segundo cuarto. Los Warriors anunciaron su logro en la principal pantalla y el jugador, que regresaba luego de tres partidos de baja por lesión, recibió la ovación del público en pie, agitando la cabeza en señal de reconocimiento.

The best of Lou Williams career-high 50 PTS in the @LAClippers win in Oakland!#ItTakesEverything pic.twitter.com/yusYOb422f

— NBA (@NBA) January 11, 2018