La potente ofensiva que piensa Guillermo Hoyos para la U versión 2018

El arribo del futbolista venezolano Yeferson Soteldo tiene revolucionado todo el ambiente que rodea a Universidad de Chile. El ahora ex jugador de Huachipato será oficializado como el tercer refuerzo de los azules, luego de la llegada de Felipe Saavedra y Ángelo Araos, durante las próximas horas; y ante eso en la U ya planean cómo será el equipo versión 2018.

En base a lo confidenciado por El Gráfico Chile, el técnico Guillermo Hoyos quedó muy feliz con la llegada del ex mundialista Sub 20 con Venezuela, y por eso no dudaría en utilizarlo como titular para la próxima edición de Copa Libertadores y el torneo nacional. Tal como comentó el gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, el jugador de 20 años será utilizado como extremo izquierdo, adelantando la posición que ocupaba en el cuadro de Talcahuano.

Por otra parte, y con la llegada de su nuevo refuerzo, Hoyos buscará potenciar la línea de tres atacantes que puedan desequilibrar las defensas rivales, y por ello quiere hacer un tridente ofensivo que incluya al mencionado Soteldo por izquierda, Mauricio Pinilla y Jonathan Zacaría por derecha.

"Mi posición nata es jugar por el carril izquierdo, pero la verdad es que no tengo problemas en cambiarme de perfil o de posición, porque siento que me adapté bien a lo que es jugar por derecha", apuntó el zurdo Zacaría, quien rindió de gran manera en la U cuando jugó por la banda derecha y en ofensiva.

La delantera "B"

Ante la irrupción de la nueva ofensiva que tendrá la "U 2018", Hoyos también tiene en mente las alternativas que tendrán Soteldo, Pinilla y Zacaría; y ahí aparecen Araos, Nicolás Guerra o Isaac Díaz, y Francisco Arancibia. Los últimos tres atacantes no tuvieron muchas oportunidades en el equipo titular durante 2017, y por eso deberán esperar su opción en la banca, al igual que el ex Antofagasta, quién tendrá una preparación especial para acloparse al equipo.

En el caso de Leandro Benegas, a pesar de que viajó con todos sus compañeros a la pretemporada azul en La Serena, su recuperación aún lo tiene muy complicado para volver a las canchas. Aunque había interés de varios equipos nacionales para ficharlo de cara al próximo torneo, desde la U comentaron que su vuelta está programada para marzo, y que es difícil que parta, siendo una importante opción de la delantera azul.