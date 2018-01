De locos: Medio inglés vaticina las 7 cosas que sucederán si Alexis Sánchez llega al Manchester United

La prensa inglesa está revolucionada con el supuesto interés del Manchester United por Alexis Sánchez, lo que echaría por tierra un eventual acuerdo entre Arsenal y el Manchester City.

Ante esta situación, los medios británicos no dudaron en hacer eco del rumor sobre el posible bombazo en el mercado de fichajes y no encontraron nada mejor que vaticinar los 7 sucesos que sucederán si el delantero chileno llega a Old Trafford.

Según The Mirror, lo primero que va a ocurrir es que las redes sociales de los Diablos Rojos se repletaría de nuevos hinchas. “No se equivocan. Sacar este negocio sería una gran victoria para el Manchester United”, asegura el diario.

Otra hecho que es innegable es que Alexis Sánchez no ganará la Premier League durante esta temporada. Y es que la ventaja del City en la tabla de posiciones parece prácticamente irremontable para los dirigidos por José Mourinho.

El chileno se convirtió en la gran estrella del Arsenal desde que llegó al equipo en 2014. / Reuters

Tercero. La contratación del tocopillano dejaría en bandeja la llegada de Antoine Griezmann al Barcelona. "Con Romelu Lukaku, Anthony Martial y Marcus Rashford también en los libros de Old Trafford, sería una lucha ver dónde encajaría Griezmann la próxima temporada. Afortunadamente para él, todo apunta a que Barcelona parece estar listo para ficharlo este verano”, asegura The Mirror.

En cuarto lugar, y quizás la más importante, el “United volverá a tener un número 7 digno por primera vez desde la salida de Cristiano Ronaldo”. Y es que Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria and Memphis Depay no cumplieron con las expectativas.

¿Más? Los hinchas del Arsenal sin duda que vivirán un deja vu. "¿Un extremo de 29 años cuyo contrato con el Arsenal está terminando al elegir abandonar el club para partir a Manchester United en busca de trofeos y un nuevo desafío? ¿Donde hemos visto eso antes?”, se pregunta The Mirror. La respuesta es una sola: Robin Van Persie.

El sexto vaticinio trae una buena noticia. El negocio del United por Alexis Sánchez significaría el fin de la tensa relación entre José Mourinho y Arsene Wenger. "Este movimiento le daría a José Mourinho vs Arsene Wenger una última y gloriosa victoria”, asegura la publicación.

Por último, Mesut Özil quedaría en el absoluto abandono preguntándose “si la gente se ha olvidado de él”, cierra The Mirror.