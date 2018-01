Nicolás Córdova: “No podemos tener a jugadores que no quieren estar en Wanderers, porque contaminan a los demás”

Días difíciles ha vivido Nicolás Córdova al mando de Santiago Wanderers. Y es que tras el descenso a Primera B, los caturros aún no saben de refuerzos y sólo la salida de algunos jugadores ha hecho noticia.

Ante este panorama, el técnico de los porteños reconoce que “no podemos traer gente hasta que el club saque a los jugadores que no quieren estar acá, por mucho análisis que hagamos sobre posibles refuerzos, hoy no podemos traer a nadie”.

En esa línea el entrenador no dudó en disparar: “no podemos tener a jugadores que no quieren estar acá porque no entrenan bien, contaminan a los demás y tenemos siete chicos de la cantera a quienes no les hace bien ver a futbolistas que sólo se quieren ir, estamos bloqueados mientras siga gente ocupando el vestuario”.

En cuánto a la autocrítica, Córdova fue durísimo: "Cuando uno está abajo tiene que inevitablemente cuestionarse cuando pasa algo así, la clave de esto es cuestionarse cuando está bien”, señaló.

El cuestionamiento nace de forma espontánea y analizamos los porqué… La verdad es que en ningún momento se me pasó el irme de acá. Lo que sí estaba dispuesto -era- a salir, siempre y cuando me lo pidieran", remató.