Daniela Seguel debutó ganando en la qualy del Abierto de Australia

Que lindo partir el año así… Gracias a todos por hacerme vivir uno de los mejores momentos del último tiempo! La marea roja hoy la rompió 👏🇨🇱!! #ComoEnCasa #VamosTodavia #Seguimos #australianopen #Viejitoestoestuyo #Familiasiemprejuntos #Vamospormas @colocolooficial @clinicameds #lottosportitalia #Babolatchile @quirobalance @negraproducciones @anitayavar @jseguelcarvajal #adochile @alisavoretti @alfredpreparadorfisico #albertTorras

A post shared by dani seguel (@danielaseguelcarvajal) on Jan 11, 2018 at 4:32am PST