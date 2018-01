Primer refuerzo para la UC: Colo Colo confirma el préstamo de Marcos Bolados

Por Pablo Serey C. & Pedro Marín R.

Universidad Católica encontró en Colo Colo su primer refuerzo para la era Beñat San José. El extremo Marcos Bolados, quien sumó pocos minutos con Pablo Guede como director técnico del Cacique, jugará a préstamo durante el 2018 en la UC.

"Lo de de Bolados está sellado para ir a Universidad Católica", declaró el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, después de la reunión extraordinaria de directorio que tuvo lugar en la Casa Alba del Estadio Monumental. La cesión será pagada y contaría con una opción de compra para la UC.

Del mismo modo, el mandamás de la concesionaria que administra al club albo reconoció los cruzados también pujan por el delantero Andrés Vilches, quien tampoco ha registrado mucha continuidad con Guede. "Vilches también puede partir. Eso se está viendo con su representante", dijo.

En el caso de Marcos Bolados, cabe destacar durante la mañana de este jueves fue al Estadio Monumental para retirar sus pertenencias y despedirse del grueso del plantel del Cacique que se encuentra haciendo los trabajos de pretemporada.

En San Carlos de Apoquindo, Beñat San José tiene muy buenos conceptos sobre su nuevo jugador. "Tiene muy buenas cualidades, lo tuve, tiene un talento natural para jugar al fútbol que es muy importante. Progresó mucho, quizá no ha jugado muchos minutos, pero por lo que he visto lo he notado más maduro".Cabe recordar que Bolados fue dirigido por el vasco durante la temporada 2015-2016 en Deportes Antofagsata, campaña en la que el nuevo jugador de la UC destacó y aquello le valió ser transferido a Colo Colo. Además, tras ese mismo ciclo, Juan Antonio Pizzi lo consideró en la prenómina de la Roja para la Copa América Centenario.