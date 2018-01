"Vieja recu...": la furia del Mago Valdivia se desató tras incidente en un cine

Jorge Valdivia perdió la paciencia este miércoles. El volante de Colo Colo se lanzó en duros términos en las redes sociales al denunciar un incidente con una mujer con la que se tomó una fotografía.

El jugador del Cacique explotó en Twitter, denunciando que una mujer empujó a su señora Daniela Aránguiz y luego la insultó, luego de tomarse una fotografía a la salida de un cine. "Vieja recu…", fue uno de los epítetos que utilizó el Mago para referirse a la supuesta agresora.

"Mis hijos querían ver la película y no ver como somos insultados", dijo el futbolista, quien aseguró que la involucrada filmó lo ocurrido.

Mira la serie de tuits de descarga del Mago:

la misma vieja reculia se pone a grabarnos. Gente d mierda no tiene vida propia ‘me pregunto.q buscaba esta vieja d mierda. Vieja d mierda. No se habrá dado cuenta q ando con mis hijos de 8 y 10 años q no tienen porque escuchar los insultos .

— Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) January 11, 2018