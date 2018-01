Arturo Vidal espera el llamado de Reinado Rueda: "No he tenido la oportunidad todavía de hablar con él"

El volante nacional Arturo Vidal fue titular y jugó todo el compromiso en la victoria del Bayern Munich por 3-1 ante Bayer Leverkusen en la reanudación de la Bundesliga y tras el triunfo, el Rey tuvo palabras para el nuevo entrenador de la Roja y confesó que aún no ha hablado con Reinaldo Rueda.

"No he tenido la oportunidad todavía de hablar con él. He estado muy concentrado acá en Bayern. Han sido días duros, las pretemporadas siempre son muy fuertes, así que he estado cien por ciento metido acá", expresó Vidal a radio Cooperativa.

"No sé muy bien la forma de entrenar del 'profe'. Si Dios quiere y nos llaman a la selección vamos a ver lo que él quiere, la forma de trabajar. Todos los entrenadores tienen formas diferentes y esperamos adaptarnos a lo que él quiere", agregó el volante.

Cabe recordar que la Roja jugarña el 24 de marzo ante Suecia, con Dinamarca en fecha por definir y con Polonia el 8 de junio y que el técnico colombiano tiene contemplado viajar a Europa para hablar y presentarse ante los jugadores de la Roja.

Finalmente, Vidal se refirió a los amistosos y sostuvo que "para nosotros van a ser muy importantes, porque jugamos con tres selecciones que van al Mundial. Se van a preparar contra nosotros y nos tiene que servir mirando la Copa América del 2019. Son selecciones muy fuertes, que van a dar que hablar en el Mundial". completó.