El clásico sudamericano que Ignacio Casale domina sin problemas

Por Gonzalo Pérez Amar, enviado especial a Bolivia

Desde que el Dakar llegó a Sudamérica, hace ya nueve años, la organización de la carrera se la jugó por incluir una nueva categoría, la de los cuadriciclos. Una categoría que cada año toma más fuerza y que, pese a que en su primera edición fue ganada por el checo Josef Machacek, ha sido dominada por nuestro continente.

Mucho aportaron a esta estadística los hermanos Patronelli, quienes se impusieron en cinco de las nueve ocasiones en que ha estado la competencia. Mientras Marcos aportó con tres títulos, Alejandro tuvo dos campeonatos.

Pero en la corta historia de los cuadriciclos también hay espacio para un chileno: Ignacio Casale. El Perro consiguió el título en 2014 y se convirtió en el primer chileno en ganar el Dakar en cualquiera de sus categorías. Con esto, sumó el sexto título para Sudamérica.

Sobre este dominio de los sudamericanos en la categoría, el campeón nacional intenta encontrarle una explicación, pero aún le cuesta llegar a una respuesta.

“No le encuentro mucha explicación, quizá es porque en otros lados no hay tanta duna y nosotros tenemos posibilidades de entrenar ahí. El año pasado, donde no hubo dunas, los europeos comandaron toda la carrera”, dijo Casale.

Los otros tres títulos, un tercio del total se reparten en Europa: el ya mencionado Machacek (2009), el polaco Rafal Sonik (2015), y el ruso Sergei Kariakin (2017).

Pero, tal como afirma Casale, Kariakin se impuso en un Dakar donde destacaron los caminos de Argentina, pero que no tuvo dunas o desierto por la ausencia de Perú y Chile.

Ahora, por ejemplo, con el retorno de territorios peruanos, el chileno está dominando sin problemas y le saca una ventaja de más de cuarenta minutos a su más cercano perseguidor, el peruano Alexis Hernández. Del ruso ni hablar: retirado tras sufrir un accidente en las dunas.

Publimetro Chile Aplausos para regalar: Los chilenos recibieron el cariño boliviano en el Dakar 2018 Ignacio Casale fue aplaudido y todos le pidieron fotos. Los otros chilenos, tal como todos los pilotos, fueron recibidos por una multitud en las afueras del campamento y también en el podio ubicado en las calles aledañas al estadio Hernando Siles de La Paz.

El clásico sudamericano vuelve a tomarse el Rally Dakar 2018

Este año, tal como ha sido la tónica en las pasadas ediciones del Dakar, la categoría de los cuadriciclos nuevamente está dominada por los sudamericanos y esta vez, después de seis etapas, el primer lugar le pertenece a Casale.

En caso de no ocurrir nada fuera de lo común, el Perro conseguirá su segundo título y se subirá al podio en Córdoba, el próximo 20 de enero, como nuevo campeón. Una corona que seguiría aumentando el dominio sudamericano en los quads, dejando a los europeos muy rezagados.

Pero, si no es Casale, seguramente será un sudamericano. En la clasificación general, luego del Perro viene el peruano Hernández y después lo siguen cuatro argentinos, con Pablo Copetti entrando tercero para completar el podio. Recién en la séptima posición aparece un representante del Viejo Continente, el francés Simon Vitse.

Lo cierto es que los cuadriciclos se han convertido en un clásico sudamericano que este año el chileno ha sabido controlar sin problemas.

“Prácticamente he corrido solo, físicamente no me han pasado. Me han ganado por tiempo, pero no los he visto mucho. No ha sido una pelea mano a mano, sólo con Sergei que fue así, incluso íbamos juntos y se quebró la muñeca”, dice Casale.

Sin embargo, no le baja la categoría a sus más cercanos competidores: “(Alexis) Hernández va muy fuerte y pegado a mí. Sido un competidor muy duro, un rival muy resistente, es un piloto que va muy rápido y hay que tenerle mucho respeto y mucho ojo. Nicolás Cavigliasso (argentino que marcha quinto) también es un gran competidor”.

La superioridad de Casale también es reconocida por sus rivales y así lo dejó en claro su más cercano competidor: “La moto de Ignacio y él son bien rápidos, es bien complicado seguirlo en las rectas. Por momentos nos volvemos a juntar, pero cuando tomamos las trazas largas él se va. Venimos haciendo una buena carrera”, dice Hernández.

Tal como dice el peruano, en los cuadriciclos “siempre que sea sudaca es mejor”