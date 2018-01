Gaspar Riveros quiere agrandar la leyenda familiar en el Ironman 70.3 de Pucón: "Es un privilegio tener una hermana como Bárbara"

Giuseppina Lobos, enviado especial a Pucón

Llegó el momento en que Gáspar Riveros debe brillar con luces propias. El hermano menor de Bárbara, tricampeona del Ironman 70.3 de Pucón, arribó hace algunos días a la ciudad de la Araucanía para así disputar su primera competencia profesional en esta modalidad.

Al igual que su hermana, Gáspar es de pocas palabras. A pesar de eso hace un alto en medio de entrenamiento para recibir a El Gráfico Chile y analizar el trabajo con que llega a la carrera más importante de nuestro país.

“He trabajado bastante esta competencia, aunque fue una temporada 2017 extremadamente larga por lo que me tuve que ver obligado a tomar un descanso. Es una carrera totalmente nueva para mi; espero hacer lo mejor posible. Será un experimento y solo espero aguantar con los punteros hasta la meta” sostiene Riveros.

A sus 27 años, el triatleta ha logrado varios triunfos a lo largo de su carrera; en cada uno de ellos, la disciplina donde alcanza mayor desequilibrio es trote. Por lo mismo, espera ahí acortar distancia con Felipe Barraza y Felipe Felipe Van De Wyngard.

“Con respecto a los Felipe tenemos un nivel bastante parejo, algunas veces gano yo y otras ellos. Pero ellos tienes la experiencia previa y yo recién ahora sabré qué límite tiempo mi cuerpo”, afirma Gáspar quien durante el 2017 se coronó campeón del Triatlón Olímpico Valparaíso.

“Es un privilegio tener una hermana como Bárbara”

Los tres años de diferencia entre Gáspar y Bárbara, más su pasión por el deporte, hacen que la relación entre ambos hermanos sea bastante cercana a pesar de los kilómetros que separan Chile y Australia, lugar donde vive la deportista nacional hace algunos años.

“La Bárbara es un ejemplo a seguir, es un privilegio tener una hermana como Bárbara. Ella se fija mucho en mi entrenamiento y me reta en muchos detalles de la carrera que algunas veces se me van. No me queda otra que mejorar y hacer un copy paste de lo que ella hace”, sostiene con una sonrisa el triatleta Skechers quien no duda en poner sus fichas en la chilena para quedarse con el primer lugar de la carrera.

A pocas horas de iniciar la décima versión del Ironman 70.3 de Pucón, Bárbara Riveros acepta abrir su corazón y hablar de lo orgullo que tiene al compartir ésta competencia con su hermano menor.

“Es súper lindo estar los dos en la largada. Crecimos juntos en Chile, hicimos nuestro primeros triatlones el 94 así que para nosotros Pucón y esta zona es súper especial. Obviamente previo al evento tratamos de compartir bastante porque no nos vemos mucho durante el año y espero que los dos podamos tener un lindo día”, apunta Bárbara quien planea celebrar su tetracampeonato en familia.