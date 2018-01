El millonario presupuesto que tiene Colo Colo para concretar los refuerzos estrellas pedidos por Guede

Dos horas y 10 minutos se prolongó la reunión de directorio de Blanco y Negro que se llevó a cabo en la Casa Alba, donde no estuvo presente el "opositor" a la gestión de Aníbal Mosa, Leonidas Vial, quien se ausentó de la cita.

Sin embargo, durante la jornada, Mosa y Vial tuvieron una amena conversación telefónica, que duró cerca de 30 minutos, donde el presidente de ByN recibió el apoyo de Vial y le dio el visto bueno para que presentara al resto del directorio el presupuesto para sellar de una vez por todas, los refuerzos que quieren para Colo Colo.

En la cita quedó zanjado que se invertirán cerca de US$ 3 millones de dólares para fichar a las prioridades solicitadas por el técnico Pablo Guede, donde en primera instancia serían dos jugadores, aunque no se descarta la llegada de un tercero.

El volante Carlos Carmona es el primero en la lista y el de mayor "urgencia" para la dirigencia. Con el jugador tienen acordado un sueldo que llegará a los 700 mil dólares anuales, y en ByN están dispuestos a cancelar un millón de la divisa estadounidense a la MLS, para que el coquimbano salga de Atlanta United.

Es más, Carmona se encuentra de vacaciones en Coquimbo, y en Colo Colo esperan resolver el tema este fin de semana, para que el mediocampista se sume a la pretemporada en La Serena.

El segundo en la lista es César Pinares. El jugador es del total gusto de Guede y logró destrabar su situación en su equipo Al-Sharjah, aunque Universidad de Chile también está interesado en contar con sus servicios. La dirigencia de ByN ya realizó una oferta al mediocampista, pero el zurdo no está muy convencido de llegar a Colo Colo, ya que quiere tener continuidad, y por lo mismo, analizará la oferta.

Macnelly Torres y Bryan Carrasco

En caso de no prosperar las negociaciones correrá la lista y aparece el colombiano Macnelly Torres. El presidente quiere contar con el cafetero y que sea el refuerzo estrella para la Copa Libertadores. Si bien, no es prioridad para Guede, no descarta su llegada, y Mosa quiere ficharlo. Por lo mismo, realizará una importante oferta y buscará convencerlo de volver al Cacique.

Finalmente, en el listado aparece el nombre del extremo derecho Bryan Carrasco. Si bien, Mosa aseguró que estaban en la búsqueda de jugadores que no están en el medio local, lo del jugador de Audax Italiano es una excepción.

Con la partida de Marcos Bolados a Universidad Católica, la inminente ida de Andrés Vilches a los cruzados, más la lesión de Iván Morales, Guede quedará con pocas variantes para afrontar el 2018. Por lo mismo, fue presentado el nombre del goleador del torneo de Transición y fue aceptado por el DT.

Los montos ya fueron aprobados para comenzar a sellar las incorporaciones y si bien, Mosa aseguró que espera contar con los refuerzos antes de la Noche Alba (24 de enero ante Barcelona de Ecuador), el técnico quiere tenerlos la próxima semana en La Serena.