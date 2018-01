Pedro Morales no guarda rencor con Colo Colo: "Se portaron muy bien, salí agradecido del club"

Pedro Morales jugó un semestre de 2017 en Colo Colo y luego no fue renovado, debido a las constantes lesiones que sufrió. La dirigencia de Blanco y Negro no quiso ampliar su vínculo y al final se quedó sin club, pero aún así volvió a entrenar con el Cacique.

Ya recuperado, el entrenador Pablo Guede quiso recuperarlo para este 2018, pero la directiva alba no quiso y finalmente tuvo que buscar otro destino. Y ese fue la Universidad de Concepción, con la que jugará Copa Libertadores y el torneo local.

Pese a ello, Morales no le guarda rencor a los albos y se muestra muy contento por haber tenido la posibilidad de entrenar en el segundo semestre en Macul: "Cuando empezó el 2017 tuve buenos partidos. Sentí que era considerado y jugué en Brasil, pero no haber hecho pretemporada me pasó la cuenta y las lesiones empezaron a llegar. Me recuperaba, volvía a jugar y me resentía otra vez".

"El segundo semestre pensé que podía seguir en el club y por esperar mucho me quedé sin jugar. Fue raro porque en mi carrera nunca estuve parado. Un día estaba en el gimnasio y dije ‘no, no puedo seguir así’. Hablé con Guede y entrené con el plantel. La gente de Colo Colo se portó muy bien y el hincha me ha mandado saludos y muy buenas vibras cuando vieron que firmé por la UdeC. Salí muy agradecido de ahí”, dijo en conversación con el diario Concepción.

Sobre su llegada al Campanil, Pokegol sentenció que "en este club siempre pelean en los primeros puestos y, cuando hablé con los dirigentes, vi que había objetivos grandes y se estaba armando un muy buen plantel con Figueroa, Pineda y muchos jóvenes y experimentados que se mantuvieron. Hay un gran camarín y está esa motivación grande de jugar Copa Libertadores. Eso no pasa habitualmente en equipos de regiones y lo tenemos claro".

Y del duelo con Vasco da Gama en la Libertadores, dijo que "no voy a descubrir ahora que los equipos brasileños son complicados y Vasco da Gama no será nada fácil, pero tenemos que ser inteligentes y aprovechar la localía. Tenemos equipo para que el club haga algo histórico. No queremos solo participar, hay que ir con la meta de pasar de ronda y ver qué pasa".