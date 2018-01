Mourinho ya sueña con Alexis en el United: "Es un jugador fenomenal"

José Mourinho, entrenador del Manchester United, fue consultado este viernes por el tema del momento: Alexis Sánchez y su futuro en el fútbol inglés. Ahora que el tocopillano está ligado a los Diablos Rojos, fue imposible que el portugués eludiera las preguntas por el chileno.

En conferencia de prensa, Mourinho se dio el tiempo para hablar de Alexis, aunque dijo que no iba a ser muy expresivo para dar comentarios de un jugador que no es de su equipo.

"No sé si es ético o correcto hablar sobre jugadores de otros clubes. Si alguien habla de uno de mis jugadores para decir que está interesado, yo no estaría muy feliz. Sobre Alexis no voy a decir una sola palabra, sólo que es un jugador fenomenal. Creo que no puedo decir mucho más que eso", comentó el portugués a los medios británicos.

"Él es un gran jugador, y nosotros tenemos que fichar a los mejores. Si aparece la oportunidad de fichar a un gran jugador, ¿por qué no intentarlo? Pero por ahora no puedo decir nada sobre él", expresó.

Ahora el escenario parece cambiar para Alexis, ya que Manchester City habría desechado la opción de ficharlo ahora, a la espera de que quede libre al término de su contrato en junio.

Sin embargo, la prensa inglesa apunta que el United hará una oferta para quedarse con el chileno antes de que termine esta ventana de fichajes en enero.